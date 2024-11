VIOLA, Linea verde: è sesta per età media in Serie A

FirenzeViola.it

La Fiorentina è sesta in A per età media. Sembra incredibile visti i giocatori esperti a cui ha scelto di affidarsi la dirigenza viola in estate - da Gosens a De Gea, passando per Cataldi - ma la Fiorentina è fin qui la sesta squadra con l'età media più bassa dei giocatori scesi in campo in Serie A, a pari merito con Venezia e Bologna e appena sopra Milan, Empoli ed Hellas Verona. CLICCA QUI per leggere l'articolo di FV completo.