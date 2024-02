VIOLA, Le numerose reazioni dopo il pareggio di Empoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quella appena conclusa è stata una giornata di bilanci dopo il pareggio arrivato al Castellani contro l'Empoli. Tra chi si è domandato l'effettiva utilità delle parole di Vincenzo Italiano che ha detto di aver comunque visto diverse cose buone nel pareggio alle parole del presidente azzurro Corsi su chi parlava di "rigorino" assegnato all'Empoli.

Per passare poi alla Curva Fiesole che, protagonista per aver lasciato il settore ospiti del Castellani con qualche seggiolino in meno, oggi ha affisso lo striscione sulle morti sul lavoro esposto ad Empoli anche in Via Mariti dove continuano i lavori dopo il crollo del cantiere.