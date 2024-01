VIOLA, LA SCELTA DELL'ESTERNO PASSA ANCHE DALLA SUPERCOPPA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto congelato, almeno per il momento. Il mercato della Fiorentina, da lunedì, si è preso una pausa semi-dormiente, per permettere alla squadra viola di affrontare nel modo migliore (e con la maggior serenità possibile) un mini torneo che si svolge in 180’ e che potrebbe permettere ai viola di sollevare un trofeo che manca al 1996. Di fondo, però, resta la sensazione che dopo la conclusione dell’avventura in Arabia Saudita il club di Commisso sia pronto a dare l’accelerata decisiva alle proprie operazioni, tanto in entrata quanto in uscita. Specie perché dopo aver messo in archivio gli impegni di Riyad (o stanotte o, come sperano tutti a Firenze, lunedì prossimo con un trofeo in più), sarà anche più chiaro quale sarà la somma che la società potrà sfruttare per gli ultimi giorni della finestra invernale.

Un extra-budget di rilievo potrà arrivare - in tal senso - dalla Supercoppa italiana, un torneo che, per quanto intriso da mille lati oscuri, a cominciare dalla location, mette in palio cifre molto diverse a seconda di chi si qualificherà alla finale del 22 gennaio e di chi poi, quel trofeo, riuscirà ad alzarlo: la squadra che nello stadio di CR7 riuscirà ad aggiudicarsi la coppa intascherà un premio di 8 milioni di euro mentre alla finalista sconfitta ne andranno 5. Le due squadre che andranno ko in semifinale riceveranno infine un gettone di partecipazione pari a 1,5 milioni. Ovvio, dunque, che vincere un trofeo (o, quantomeno, superare già il Napoli questa sera) darebbe alla Fiorentina un motivo - e non solo quello - in più per investire sul mercato.