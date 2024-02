VIOLA, La quota Europa: ecco i precedenti di classifica

FirenzeViola.it

le scorse stagioni di Serie A sanciscono che centrare il quinto o sesto posto finale significa chiudere il campionato con almeno 63/64 punti, la quota più bassa con cui negli ultimi anni è stata conquistata la seconda coppa europea - altre volte ne sono occorsi anche di più, fino a 68/70 -. Oggi, con 22 gare alle spalle, la Fiorentina annovera 34 punti in cascina, 33 fatturati nel girone d’andata. Sarà necessario quindi, per la squadra di Italiano, ripetere almeno il ruolino di marcia tenuto nelle prime 19 giornate. CLICCA QUI per leggere il focus di FV.