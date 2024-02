VIOLA, Italiano punta sul duo Mandragora-Duncan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In tanti hanno applaudito alla scelta di Vincenzo Italiano di schierare il duo Mandragora-Duncan nel centrocampo che ha sfidato e battuto il Frosinone domenica scorsa al Franchi. Una scelta forte, non tanto per l'esclusione di Arthur che resta ben lontano dal 100%, piuttosto per quella di Maxime Lopez che contro il Lecce non aveva brillato e ha fatto diversi passi indietro nelle gerarchie nelle ultime settimane. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.