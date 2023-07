VIOLA IN CONFERENCE, CONTO ALLA ROVESCIA: VERDETTO ATTESO IN SETTIMANA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sarà probabilmente questa la settimana giusta nel corso della quale la Uefa emetterà il suo verdetto a proposito del caso Juventus. Almeno questo è quello che filtra da finti vicine alla Federcalcio, che si attendono entro venerdì da Nyon un responso a proposito della multa (con probabile squalifica) che riguarderà il club bianconero, sempre più vicino all’esclusione dalla Conference League per la stagione 2023/24. Al momento è difficile poter fare previsioni circa quello che sarà il dispositivo che verrà emanato ai danni della Vecchia Signora anche se la sensazione che va per la maggiore è che - per quelle che sono state le indiscrezioni fatte filtrare al pool di avvocati della società bianconera - è improbabile che al termine della sentenza di primo grado possa essere fatto ricorso al Tas di Losanna per contestare o approfondire la questione. Quanto, cioè, verrà sancito nei prossimi giorni non avrà strascichi ma verrà accettato.

Se di buon grado o meno è impossibile dirlo, anche se al momento l’ipotesi che va per la maggiore è che alla fine la Uefa propenda per una multa pesante con la conseguente l’estromissione dalle coppe europee della Juventus per la prossima annata, con conseguente ripescaggio della Fiorentina. La quale da tempo - probabilmente già dallo scorso 7 giugno a Praga, quando ai vertici del club viola era già stata fatta filtrare dalla Uefa stessa la possibilità di una riammissione dei viola alla prossima Conference - è in contatto con il presidente Cerferin e il vice segretario generale Marchetti per essere tenuta in costante aggiornamento su questa intrigante prospettiva. Che per il momento non sembra essersi ancora sbloccata, anche se tutto lascia pensare che nel giro di tre giorni ogni dubbio sarà fugato. Il conto alla rovescia, stavolta, può davvero partire.