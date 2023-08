VIOLA, Il punto sugli assenti: da Sabiri a Amrabat

FirenzeViola.it

Giornata importante quella appena conclusa per la Fiorentina, arrivata nel pomeriggio a Vienna e domani protagonista contro il Rapid dello spareggio per accedere ai gironi di Conference League. Nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano ci sono state diverse sorprese: oltre ad Ikoné infatti sono stati definitivamente esclusi anche Sabiri, Jovic ed Amrabat.

L'esterno francese è alle prese con una botta all'anca mentre Sabiri, come confermato da Italiano in conferenza, ha subito una contusione qualche giorno fa. Per Jovic ed Amrabat invece non ci sono spiegazioni fisiche, bensì tecniche: ad oggi i due giocatori sono fuori dal progetto e per questo sono rimasti a Firenze.