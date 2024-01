VIOLA DAL 2014 AD OGGI TERZI PER INCASSI, MA NON PER RISULTATI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina i colleghi di "Calcio & Finanza" hanno pubblicato un'interessante panoramica relativa ai club più e meno economicamente virtuosi delle ultime dieci stagioni, in base ai bilanci chiusi nelle sessioni di mercato dal 2014 al 2023. Tra gli attivi è emerso che il Sassuolo primeggia con un positivo di 208 milioni e che l'Atalanta segue a quota +200 milioni. Dopodiché un blocco di tre società con in testa la Fiorentina (+117 milioni) e a seguire Sampdoria (+114 milioni) e Udinese (+111 milioni). Infine, in doppia cifra, Genoa (+98 milioni) ed Hellas Verona (+81 milioni).

A giudicare dai risultati ottenuti in Serie A dalle squadre succitate, affiora che l'Atalanta ha conseguito la maggiore crescita passando dall'undicesimo posto dell'annata 2013-14 (oltre al diciassettesimo del 2014-15) al quinto della scorsa stagione, senza contare i terzi dei campionati 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Esiti che non è riuscito a eguagliare il Sassuolo, malgrado il saldo economico superiore: i neroverdi, partiti dal diciassettesimo posto del 2013-14 hanno concluso lo scorso anno tredicesimi, col picco della sesta posizione del 2015-16.

C'è poi l'Udinese che rispetto a dieci anni fa ha guadagnato una posizione - da tredicesima a dodicesima - rischiando la B nel 2015-16. Segue la Fiorentina, terza per incassi ma non per risultati, in quanto posizionatasi quarta nel 2013-14 per poi capitolare all'ottavo posto nel 2022-23 (con l'alibi delle due finali), passando per una retrocessione sfiorata nel 2018-19. Malgrado un percorso meno tortuoso di Sassuolo e Udinese, il trend è dunque in negativo. Infine la Samp da dodicesima a ventesima, il Genoa da quattordicesimo a retrocesso e il Verona da decimo a diciassettesimo.

Le evoluzioni in Serie A dal 2014 al 2023:

Atalanta: da 11^ a 5^ (positivo)

Sassuolo: da 17° a 13° (positivo)

Udinese: da 13^ a 12^ (positivo)

Fiorentina: da 4^ a 8^ (negativo)

Verona: da 10° a 17° (negativo)

Sampdoria: da 12^ a 20^ (negativo)

Genoa: da 14° a retrocessa (negativo)