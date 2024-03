VIOLA, Contro l'Atalanta tra destini incrociati e l'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Le sfide tra Fiorentina ed Atalanta non hanno mai un sapore banale perché mette di fronte due società prese a modello e due squadre sempre in lotta tra loro per un posto al sole, immediatamente dietro alle big. E non a caso si trovano al sesto e all'ottavo posto, divise da quattro punti e in corsa per l'Europa nonostante l'impegno ancora su tutti e tre i fronti (uniche due italiane sia in Coppa Italia che in Europa). CLICCA QUI per leggere nel dettaglio l'articolo di FV.