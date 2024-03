VIOLA, Con i quarti 1 mln in più in tasca: incassati 7,8

FirenzeViola.it

Il passaggio del turno ai danni del Maccabi Haifa ha comportato per la Fiorentina non solo la prosecuzione del suo percorso in Conference League ma anche il guadagno di 1 milione di euro. In base ai premi stabiliti a inizio stagione dalla Uefa, infatti, ogni club che strappa il pass per i quarti di finale della terza manifestazione europea ha diritto a un bonus pari a 1 milione, cifra che raddoppierà qualora i viola dovessero centrare anche la qualificazione alle semifinali. Potenzialmente, in caso di un bis rispetto al percorso internazionale di un anno fa, il club di Commisso può ancora incamerare 7 milioni di euro così suddivisi: 2 per le semifinali, 3 per l'approdo in finale più altri 2 in caso di trionfo ad Atene.

A conti fatti, tra il gettone per la partecipazione al torneo (2,94 milioni), un premio per il suo ranking storico (1,29 milioni) e quanto racimolato nella fase a gironi (1,99 milioni per le partite giocate più 650mila euro per il primo posto nel gruppo F), la Fiorentina ha fin qui ottenuto 7,87 milioni di euro dalla sua partecipazione alla Conference League. Una cifra alla quale vanno sommati gli introiti da botteghino e tutti i ricavi dal market pool (sponsor e diritti tv) che saranno resi noti solo al termine del torneo. Un tesoretto, dunque, già di rilievo da arricchire cercando di portare in fondo anche quest'anno una Coppa che Firenze sogna da oltre un anno.