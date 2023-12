VIOLA, COME CAMBIA IL VALORE: SALGONO NICO E KAYODE, MALE GLI ESTERNI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Restano solamente tre partite, per la precisione le gare contro Monza, Torino e Sassuolo, alla fine del girone di andata della Fiorentina e proprio per questo il noto sito Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti relativi al valore dei calciatori del campionato di Serie A dopo quasi metà stagione. Dall'ultima valutazione di Transfermarkt adesso il valore complessivo della rosa viola è pari a 252 milioni di euro, trovandosi così in settima posizione nella nostra Serie A dietro a Inter, Napoli, Milan, Juventus, Atalanta e Roma.

TOP 3 - Il giocatore più costoso dei gigliati rimane Nico Gonzalez con 40 milioni di euro, aumentato di 5 milioni rispetto all'ultima valutazione, seguito da Dodo con un prezzo di 20 milioni e Milenkovic con 16 milioni, 2 milioni in meno rispetto all'ultimo aggiornamento.

I PEGGIORI - Tra i giocatori che hanno visto diminuirsi il proprio valore del cartellino, oltre al centrale serbo, troviamo il portiere Christensen da 4 mln a 3,8, il colombiano Mina il cui valore si è dimezzato passando da 10 milioni a 5 e i due terzini sinistri viola Parisi e Biraghi che sono passati rispettivamente da 10 mln a 9,5 e da 5 mln a 4. A centrocampo Maxime Lopez scende da 15 milioni a 10, Mandragora da 10 a 8,5 e infine Barak, che non sta vivendo certo la sua miglior stagione, ha visto scendere il proprio valore da 10 a 6 milioni. Per quantro riguarda, invece, gli esterni gigliati quasi tutti hanno diminuito il proprio valore: Kouame è sceso da 12 milioni a 9, Brekalo da 5 a 4,5 e in conclusione Ikone che è diminuito nuovamente passando da 16 milioni a 13. Per quanto riguarda il francese sembrano lontanissimi i tempi del Lille dove, a marzo 2020, aveva un valore pari a ben 40 milioni di euro.

I MIGLIORI - Chi tra i calciatori viola ha visto, invece, alzarsi il cartellino, oltre a Nico Gonzalez, sono i portieri Terracciano, Martinelli e Vannucchi, cresciuti tutti e tre di qualche centinaia di migliaia di euro. Molto bene anche per quanto concerne i difensori con Quarta che aumenta da 10 milioni a 14, Ranieri da 4 a 5 e infine la vera sorpresa di quest'anno Kayode che ha tra gli exploit più alti della Serie A passando da 5 milioni a ben 12. Chiudiamo con Duncan salito da 4 a 4,5 e pure Bonaventura che da 2,5 raggiunge i 3 milioni di euro nonostante i 34 anni di età.