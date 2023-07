VIOLA, All'interno del club nasce la squadra-eventi

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Claudio Giovannini

Un settore ad hoc per gli eventi. E' la novità che porta il Viola Park in società. Come già raccontato da Firenzeviola, un padiglione del nuovo centro sportivo è dedicato ai dipendenti della Fiorentina che si occupano, tra le altre cose, di amministrazione e marketing.

E da quest'anno nasce anche un team che si occuperà dell'organizzazione di eventi all'interno del Viola Park, scelto tra dipendenti che hanno mostrato interesse e predisposizione per tale attività. Il Viola Park è strutturato infatti per ospitare eventi di ogni genere, da compleanni a matrimoni passando per sfilate di moda, alla semplice serata organizzata da sponsor o viola club aderenti al circuito InViola. Un modo anche per ottenere ricavi dalla gestione del Viola Park che costerà 10 milioni all'anno.