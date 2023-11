FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è tornata a vincere in campionato. Lo ha fatto ieri, battendo il Bologna fra le mura amiche per 2-1 e conquistando tre punti ottimi per la corsa all'Europa, superando in classifica proprio gli emiliani. FirenzeViola.it vi propone gli highlights del match, per rivivere le azioni salienti della gara del Franchi.