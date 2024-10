VIDEO, Quarta, Ikoné e Gosens: gli highlights di SGA-Fiore

Con un 2-4 arrivato anche in rimonta, e soffrendo, la Fiorentina ha centrato la seconda vittoria su due partite in questa Conference League. A San Gallo i gol del successo portano la firma di Martinez Quarta, Ikoné (doppietta) e Gosens, che suggellano così altri tre punti per la squadra di Palladino nel maxi girone del torneo. FirenzeViola.it vi ripropone gli highlights della vittoria dei gigliati in terra svizzera: