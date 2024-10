VIDEO, Palladino: "Ecco come gestiamo l'intervallo"

Dopo la vittoria per 2-4 sul campo del San Gallo, ai microfoni di Sky Sport si è presentato Raffaele Palladino. L'allenatore della Fiorentina ha voluto sottolineare come la sua squadra meriti, a suo parere, certe soddisfazioni, per tutto quel che lascia sul campo. E ha anche raccontato come analizza le partite all'intervallo assieme al suo staff, spiegando con le dovute clip cosa dover fare ai suoi giocatori. Di seguito il video con le parole del tecnico: