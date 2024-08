VIDEO FV, Cataldi è arrivato a Firenze: le immagini

Fonte: Ludovico Mauro

Danilo Cataldi è arrivato a Firenze. Il centrocampista classe 1994 è appena arrivato in treno alla stazione di Firenze Santa Maria Novella per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. Il mediano romano arriva dalla Lazio con la formula del prestito gratutito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Di seguito le immagini, raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it del suo arrivo.