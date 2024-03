VIDEO FV, A Firenze parte il countdown per il Tour de France

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

Firenze si tinge di giallo per il Tour de France: il comune celebra oggi i 100 giorni dalla Grand Départ, la partenza del Tour in programma il 29 giugno prossimo proprio nel capoluogo toscano. L'evento storico sarà celebrato con un programma di iniziative che prevede, tra i momenti più significativi, l’accensione del countdown, l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio e della ruota panoramica, con il logo del Tour, al Parco delle Cascine.

Gli appuntamenti sono scattati già stamani ma l'evento più significativo è scattato poco fa, in piazza della Repubblica, dove il sindaco Dario Nardella, assieme al direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha dato il via al conto alla rovescia dei 100 giorni dell'orologio che in piazza scandirà ore minuti e secondi fino alle ore 12 del 29 giugno. Sempre in piazza della Repubblica nel pomeriggio ci sarà un talk show, ma anche una sfilata di moda, accompagnando turisti e appassionati fino alle ore 19, quando Firenze si colorerà come la maglia del Tour. Ecco un video raccolto da FV direttamente da Piazza della Repubblica: