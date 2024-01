VIDEO, Fiorentina-Udinese 2-2: gli highlights del match

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina ed Udinese. I viola rimangono quarti in classifica senza però riuscire a tenere lontane le contendenti nella corsa Champions. La formazione di Vincenzo Italiano, dopo essere andata in svantaggio due volte, riesce in entrambe le occasioni a riprendere i friulani. Ad aprire le marcature ci pensa Lovric al decimo in contropiede. In apertura di secondo tempo Beltran, su assit del neoacquisto Faraoni, segna di testa il gol del 1-1, ma al 73° minuto Thauvin riporta in vantaggio i bianconeri. Il definitivo 2-2 porta la firma di Nzola che, entrato da appena dieci minuti, spiazza okoye dal dischetto. Di seguito gli highlights del match: