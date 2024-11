FirenzeViola.it

Non si ferma più la Fiorentina in campionato. La squadra di Palladino si presenta a Como dopo la sosta e centra la settima vittoria consecutiva, frutto di uno 0-2 timbrato da Adli e da Kean, giunto al suo nono gol in Serie A. FirenzeViola.it vi propone gli highlights della vittoria gigliata al Sinigaglia: