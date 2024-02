VIAREGGIO CUP, Oggi gli ottavi: baby viola col Mavlon

Fonte: a cura di A.Gian.

Tornerà in campo questo pomeriggio al Viola Park per disputare gli ottavi di finale della Viareggio Cup la Fiorentina Under-18: i baby viola, che hanno vinto le prime due gare del loro girone contro Stella Rossa e Carrarese con relativa facilità (4-1 e 3-0) ma hanno poi perso per 6-4 nell'ultima gara dalla fase a gruppi al cospetto del Beyond Limits, oggi affronteranno in gara secca un'altra squadra nigeriana, ovvero il Mavlon che si è piazzata al secondo posto (con 6 punti in tre gare) in un girone che comprendeva anche la Rappresentativa di Serie D (arrivata prima), l'Avellino (terza ma ripescata) e gli spagnoli dello Jovenes Promesas.

Il match - che potrete seguire su Firenzeviola.it grazie alla diretta testuale - sarà arbitrato dal signor Foresi della sezione di Livorno e darà accesso ai quarti di finale in gara secca del torneo che si disputeranno giovedì alle ore 15 (in caso di passaggio del turno, la Fiorentina giocherebbe ancora una volta al Viola Park, sul sintetico del mini-stadio Davide Astori).