VIA AL MERCATO INVERNALE CON UNA GRANA IN MENO

Adesso è ufficiale: M’Bala Nzola non parteciperà all’impegno della sua Nazionale in Coppa d’Africa. L’Angola ha diramato ieri pomeriggio una nota annunciando la sostituzione dell’attaccante gigliato con il classe 2001 Gilberto, dell'Atletico Petroleos de Luanda, "per plausibili motivi familiari". Scongiurato insomma il braccio di ferro con la Federazione rossonera che rischiava di portare a una squalifica del centravanti classe '96.

E un’assenza in meno per una Fiorentina, tra infortuni e forfait vari, già abbastanza compromessa in attacco. Sì, perché la partenza di Kouame per la suddetta manifestazione, mescolata ai k.o. di Gonzalez e Sottil, nonché alla posizione precaria di Brekalo ha lasciato il reparto offensivo viola sensibilmente indebolito e - a questo punto per forza di cose - meritevole di almeno un ritocco sul mercato. A proposito, oggi si aprono le danze.

Ha inizio la sessione invernale di trattative che chiuderà i battenti per la precisione il 31 del mese. I nomi sul piatto sono noti benché permanga la sensazione che il club di Rocco Commisso nasconda un asso nella manica, avendoci abituato a sorprese improvvise come, la scorsa estate, Fabiano Parisi. In tutto questo è in programma per la giornata odierna la ripresa degli allenamenti: sabato c'è il Sassuolo per continuare la striscia da sogno.