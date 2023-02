VERSO IL SORTEGGIO: PERICOLO VILLARREAL, WEST HAM IN CRISI ED I FANTASMI DI ISTANBUL

Tra poche ore l’urna di Nyon traccerà un nuovo passaggio per il cammino europeo della Fiorentina. Otto le possibili avversarie per la banda di Vincenzo Italiano, ovvero le otto prime dei gironi, AZ Alkmaar, Djurgarden, Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal o West Ham. La Fiorentina, in quanto non testa di serie poiché passata dai playoff, potrà pescare una delle regine dei raggruppamenti conclusi a inizio novembre e tra queste c’è anche l'Istanbul Basaksehir, che potrebbe rispuntare nel percorso dei viola rievocando i flashback poco piacevoli di quello 0-3 del settembre scorso.

VILLARREAL E WEST HAM LE PIU’ OSTICHE- Tra le possibili sfidanti, sono Villarreal e West Ham quelle che, sulla carta, spaventano di più. Sulla carta appunto, visto che sia il sottomarino amarillo che gli hammers stanno vivendo un momento di crisi profonda: nonostante l’abbondanza di talenti a disposizione di Quique Setien (che può contare su colonne della nazionale spagnola e argentina come Jeremy Pino, Gerard Moreno, Pau Torres e Giovani Lo Celso), gli spagnoli sono in un periodo nero (quattro sconfitte consecutive in campionato) in una stagione piuttosto turbolenta anche a causa dell’improvviso abbandono di Unay Emery, che a fine ottobre ha lasciato la panchina per andare all’Aston Villa. Dall’altra parte, il West Ham se la passa addirittura peggio: terzultima con 23 punti in 20 gare di Premier, la squadra di Moyes è in picchiata paurosa ed è l’unica possibile avversaria della Fiorentina che è più in basso in classifica rispetto alla Viola; come la squadra di Italiano però, gli Hammers si trasformano in Europa e sono gli unici ad aver fatto percorso netto (6 vittorie su 6) nei gironi di Conference. Insomma, per gli inglesi vale lo stesso discorso fatto per il Villarreal: data la quantità impressionante di stelle (da Declan Rice a Paquetà, passando per Soucek), viste anche le alternative dell’urna, sempre meglio scansare i due “giganti dormienti”.

LE ALTRE INCOGNITE DELL’URNA- AZ Alkmaar, Djurgarden, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava: queste oltre le tre già citate, le alternative. Tra queste è il Nizza dell’ex Empoli Mattia Viti, ottavo in Ligue One ma in risalita dopo l’arrivo di Digard in panchina ed un mercato di gennaio faraonico, a fare più paura. In caso di accoppiamento con AZ Alkmar terzo in Eredivisie, il Djurgarden appena destato dal letargo di tre mesi dopo la pausa del campionato svedese, il Sivasspor della leggenda nigeriana Ahmed Musa e lo Slovan Bratislava guidato da Vladimir Weiss (ex allenatore della Slovacchia che eliminò l’Italia nei Mondiali di Sudafrica 2010), l’impressione è che la percentuale del passaggio del turno penda ampiamente dalla parte dei viola.

LE DATE- Andata giovedì 9 marzo, ritorno dopo una settimana, il 13 marzo. Questi gli appuntamenti per gli ottavi di Conference League. In quanto non testa di serie, la Fiorentina giocherà la prima gara in casa ed il ritorno in trasferta. Il giorno seguente alla seconda partita, venerdì 17 marzo, ci sarà l'ultimo sorteggio della Conference che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale e traccerà il tabellone fino alla finale, in programma il 7 giugno a Praga.

