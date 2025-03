Verso Fiorentina-Panathinaikos con qualche pedina in più: Folorunsho in gruppo

Dall'allenamento della Fiorentina di oggi, che per i titolari di ieri è stato di scarico, arriva una buona notizia per Palladino: il rientro in gruppo di Folorunsho che, anche dalle immagini postate dalla Fiorentina stessa, ha fatto anche la partitella. E se Adli ieri a Napoli è rimasto a riposo, di sicuro giovedì il tecnico potrà puntare anche su di lui. Infine recupera anche due pedine assenti al Maradona, gli squalificati in campionato Zaniolo e Mandragora.

Aumenteranno così le scelte per Palladino in una partita fondamentale per la stagione viola e per il suo futuro (anche se non immediato). Anche il Panathinaikos recupera però pedine importanti.