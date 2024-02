VERSO EMPOLI, Difesa da rivedere. Dall'addio di Mina...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Difesa da puntellare contro l'Empoli. La Fiorentina infatti ha la nona difesa del campionato al pari del Monza, con la Roma unica squadra davanti che ha fatto peggio (30) ma con Napoli (27) e Torino che, pur dietro in classifica, hanno preso meno dei 28 gol subiti dai viola. Un dato dunque che deve far riflettere, soprattutto ora che qualche gol in più in attacco ci si può aspettare da Belotti o chi per lui. La vera mancanza sul mercato è forse quella di non aver preso un difensore al posto di Mina che nel Cagliari sembra già un titolare inamovibile. Certo non si può fare il paragone che con la squadra sarda che ha fin qui subito 45 gol ma, al di là di Mina evidentemente bocciato dal tecnico, un difensore di valore sarebbe servito ad aiutare un reparto in difficoltà, non solo per le sue colpe.

Leggi anche: DIECI GOL IN 7 PARTITE, DIFESA DA PUNTELLARE