VERSO BASILEA, Fiorentina in campo domattina

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Giornata di riposo quella di oggi per la Fiorentina: il tecnico Vincenzo Italiano ha concesso un "day-off" a seguito della vittoria di ieri con l'Udinese. Domani i viola tornano però in campo per preparare la delicata trasferta di Basilea, col ritorno delle semifinali di Conference in programma giovedì alle ore 21. Allenamento in programma domattina alle 11 al Centro Sportivo Davide Astori, per una seduta che sarà importante soprattutto per capire come sta Arthur Cabral, non convocato per il match di campionato.