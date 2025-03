Verso Atene: Palladino ritorna alla difesa a quattro? Ecco le opzioni

La tentazione di rivedere subito in campo quel 3-5-2 testato contro il Lecce è molta eppure Raffaele Palladino sa che dopodomani contro il Panathinaikos si ritroverà per le mani una squadra per certi aspetti ancor più ridotta all’osso rispetto a quella che venerdì è tornata alla vittoria in campionato. È vero, è tornato Moise Kean (che da solo vale almeno il 40% della squadra, almeno sotto l’aspetto offensivo) così come Gudmundsson è pronto a dare ancora una volta il suo contributo dopo l’impatto confortante contro i salentini eppure è vero anche che l’assenza dei lungodegenti Folorunsho, Adli e Colpani a cui si uniscono anche gli estromessi dalla lista Uefa Ndour e Marì imporrà delle attente riflessioni.

Verso il 4-4-2

La prima delle quali è: ha senso, in una gara che si annuncia di sofferenza, riproporre uno schieramento nuovo che preveda tre centrali e tre centrocampisti proprio nel giorno in cui la Fiorentina avrà i due reparti in questione più contati che mai? Ecco perché, nonostante le buone risposte arrivate la settimana scorsa, stavolta l’allenatore - che se non altro ritrova Richardson, squalificato con il Lecce - potrebbe riproporre quel 4-4-2 già visto alcune volte nel recente passato (specie nel doppio confronto con l’Inter), un modulo già collaudato garantisca principalmente solidità nel reparto arretrato e fantasia offensiva.

