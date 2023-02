VER-FIO, Barak e Cabral firmano il 2-0 viola al 45'

La Fiorentina rientra negli spogliatoi forte del 2-0 ad opera dell'ex Barak e di Cabral. All'11' arriva la cavalcata vincente di Ikoné che si accentra e passa indietro all'ex centrocampista guialloblù che stoppa e con freddezza infila la palla in rete. E' il quinto assist stagionale di Ikoné (tre in campionato) mentre per il ceco è la sesta rete, seconda in campionato. Al 37' arriva il raddoppio ad opera di Cabral che sfrutta l'angolo calciato da Mandragora e ha la meglio su Hien. Quinto gol in quattro partite del brasiliano che poi accenna un balletto con i connazionali ma la curva giallobù li fischia e Amrabat li ferma. Da segnalare anche il montante sfiorato da Gonzalez un minuto prima del vantaggio e per l'Hellas la palla gol che al 29' Lasagna manda alle stelle e al 31' di Duda che Terracciano respinge.