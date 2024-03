VA TROVATA UNA SOLUZIONE. UNA BELLA VIOLA MA COSI' CI FACCIAMO DEL MALE

A voi consola sentir dire che la Fiorentina ha messo sotto la Roma, una squadra ritrovata e in grande forma? A me no, anzi mi fa incavolare ancora di più perché mi chiedo come si possa anche stavolta aver buttato via punti importanti. Come è successo lo so e lo sappiamo tutti, ma non mi capacito lo stesso perché quando ormai sei pronta ad uscire dello stadio festante per una bella prestazione e una bella vittoria, arriva la doccia fredda del pareggio in extremis. Quelli equi direbbero che giovedì c’è andata di lusso al 94’ in Conference con il quarto gol di Barak e ieri abbiamo pagato pegno pareggiando le sorti. Siccome io non sono per niente equa e nemmeno solidale, sono arriva a casa imprecando.

Cerco di mettere da parte la rabbia e analizzo che la Fiorentina nel primo tempo è stata piacevole, si è mossa in campo come non sempre riesce (purtroppo) e sicuramente in casa le ultime due prestazioni sono state di buon livello e sarebbe stato importante, per par condicio, vincere 2-1 anche con la Roma come fatto con la Lazio, ma non ci siamo riusciti per quella beffa di Llorente. C’è da dire che, come al solito, riusciamo a farci male da soli perché abbiamo sbagliato l’ennesimo rigore assegnatoci che avrebbe portato il risultato sul 3-1 e forse l’esito finale sarebbe stato diverso.

Questa storia dei tiri dal dischetto deve trovare una soluzione perché stiamo lasciando punti per strada che alla fine potrebbero pesare. Credo che ormai i calciatori facciano come quando a scuola la maestra diceva che interrogava e tutti ci nascondevamo dietro un compagno o cercavamo qualcosa in cartella perché il pallone comincia a bruciare e prendersi la responsabilità di battere il rigore sta diventando un incubo. Capitan Biraghi si è preso questo onere che ha poi finito per essere un macigno sulla sua prestazione anche ieri non da ricordare.

Vero che non erano in campo Beltran e Gonzalez, vero che il Mister dice che in allenamento li battono bene anche se “ci siamo fermati più di una volta a batterli con i rigoristi” mi fa pensare che "più di una volta " forse non è sufficiente. Credo però che stia veramente diventando un problema di testa e spero che Italiano trovi la formula magica per risolvere quello che sta diventando un incubo.

Nonostante la bella gara della Viola, rimangono delle incognite che mi preoccupano e mi riferisco nella fattispecie a Nico Gonzalez che sarà pure il nostro miglior calciatore, ma gioca metà della partite a causa dei suoi acciacchi. Pare che non stesse bene e si sia dichiarato stanco tanto che l’allenatore non lo ha fatto rientrare nel secondo tempo. Mi dispiace molto perché credo che le sua qualità ci sarebbero state più utili contro la Roma che contro il Maccabi, che spero non ci crei ulteriori problemi dopo Budapest, ma probabilmente la sua fragilità va tutelata.

Ci sarebbe anche da capire come sta realmente Arthur ma forse è meglio soffermarsi sui titolari e quindi viva i nostri goleador di serata Ranieri e Mandragora, che è andato di nuovo in gol dopo giovedì, mi è piaciuto Sottil (che spesso tartasso quindi mi fa piacere anche riconoscere quando gioca bene) e plaudo al contributo di Belotti (sponda per il gol del 2-1 e rigore procurato) anche se non è riuscito ad andare in porta nemmeno ieri e non è riuscito a fare un dispetto ai suoi ex.

Abbiamo purtroppo perso l’opportunità di passare il Napoli in classifica con una vittoria che è fra quelle che apprezzo di più perché la Roma e i romanisti non mi stanno molto simpatici, ma ho comunque apprezzato molto il coro che hanno fatto in onore di Astori.

La Signora in viola