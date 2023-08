V. PARK, Arriva la Femminile: traguardo storico

Fonte: A. Di Nardo

"L'obiettivo è quello di creare un centro che sia la casa sia del calcio maschile che di quello femminile, dando così la possibilità a tutti i nostri atleti di allenarsi con le stesse attrezzature" - questo il manifesto programmatico del Viola Park. Uno scopo ripetuto spesso sia da Rocco Commisso che da chi ha lavorato insieme al club viola per la realizzazione di uno dei centri sportivi più all'avanguardia d'Europa.

Obiettivo centrato già da diverse ore: da ieri infatti la Fiorentina Femminile ha preso possesso del Viola Park, dove si allenerà per tutto l'anno in concomitanza con la prima squadra maschile e le selezioni giovanili. Un passo storico per la società gigliata ma anche per il calcio italiano. La Fiorentina sarà infatti una delle prime squadre a livello europeo che vedrà lavorare insieme nel suo centro sportivo il Maschile ed il Femminile. Un segnale importante per un movimento che da anni lotta per introdurre il tema dell'uguaglianza di genere anche nel mondo del calcio.

Viola Park nuova casa della Fiorentina Femminile per gli allenamenti, ma non solo: le ragazze di Sebastiàn De La Fuente utilizzeranno l'impianto di Bagno a Ripoli anche per le partite casalinghe. La speranza è quella di poter ospitare il primo match già dal debutto in campionato, previsto per il 16 settembre contro il Sassuolo, da capire se ci sarà la possibilità di ospitare qualche tifoso visto che l'inaugurazione del Viola Park è prevista fra circa un mese.