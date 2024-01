FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante l'arrivo di un altro centravanti in viola, le ultime ore di calciomercato (chiude domani alle 20) non dovrebbero far registrare novità per M'Bala Nzola. Lo stesso vale per Barak che è in uscita. Per entrambi però aumentano le possibilità di una permanenza a Firenze.