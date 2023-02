UNO 0 NEI GOL SUBITI CHE MANCAVA DA OLTRE UN MESE

La Fiorentina ieri sera ha strapazzato lo Sporting Braga grazie alle doppiette di Luka Jovic e Arthur Cabral e ha dato dimostrazione di come in realtà gli attaccanti abbiano gol nelle gambe, a differenza di quanto invece hanno fatto vedere fino ad oggi in campionato. Oltre a ciò però, la vittoria di ieri ha messo in risalto un altro dato importante, ovvero quello dei gol subiti.

La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto 4-0 in trasferta e l'ultima volta che è riuscita a vincere senza subire gol è stato nella sfida contro la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, datata 12 gennaio 2023. Una squadra, quella allenata da Stankovic, che quest'anno sta trovando molte difficoltà a trovare la via del gol e la dimostrazione evidente è data dal fatto che in campionato la Fiorentina non conclude con un clean sheet proprio dalla vittoria per 2-0 in casa della Samp (6 novembre 2022). Quanto al Braga va invece sottolineato come in campionato abbia messo a segno 45 reti in 20 partite (2,25 gol a partita) e che veniva da una vittoria prestigiosa in Coppa di Portogallo contro i Benfica. Dati che dunque mettono in risalto ancor di più la vittoria contri i portoghesi.

La coppia Milenkovic-Igor torna inoltre a mantenere la porta di Terracciano inviolata. L'ultima volta fu in occasione di Twente-Fiorentina 0-0. Sempre restando in tema Conference League, va sottolineato anche che la Viola ha mantenuto la porta inviolata per 8 volte, di cui la metà solo in Europa (Twente, Hearts, RFS e Braga). In campionato solo contro Napoli, Hellas Verona e Sampdoria. In Coppa Italia, come detto in precedenza, sempre contro i blucerchiati.