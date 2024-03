FirenzeViola.it

"Grande figlio di buona donna ma che amico per me. Uno che ruba anche la luna, se la deve dare a te”. Parafrasando in maniera leggermente più edulcorata ciò che cantava Gaetano Currieri e i suoi Stadio, le parole che Rolando Mandragora ha usato in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale tra Fiorentina e Maccabi Haifa, sono quelle di un leader vero, che ha bene in mente quale sia il suo obiettivo e vuol fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per raggiungerlo: la finale di Atene. Il centrocampista ha ribadito più volte che la squadra è focalizzata sul passare il turno, senza però prendere sottogamba una partita - quella di domani - che è tutto fuorché scontata. Parola d’ordine: vietato sbagliare l’approccio. Lo ha detto Italiano e lo ha detto Mandragora. Servirà una squadra feroce, affamata, smaliziata. Una squadra di figli di buona donna, insomma.

LA FIORENTINA VUOL TORNARE IN EUROPA - Magari in una competizione superiore rispetto alla Conference League. Sognare è lecito, anche perché Napoli e Lazio sono in un periodo tutt’altro che felice, sia fuori che dentro al campo, mentre la gara di domenica scorsa ha dato un’iniezione di fiducia - se non altro per quanto visto al Franchi - sulla rincorsa alla Roma. In tal senso il prossimo mese sarà cruciale, con la viola impegnata su tutti e tre i fronti contro avversarie di primissimo livello. Non a caso lo stesso Mandragora ha sottolineato come non vi siano percorsi più facili di altri, ma che la Fiorentina vuole tornare in Europa, che sia passando per la Conference, per il campionato o per la Coppa Italia.

L’OTTIMO MOMENTO DI FORMA - Una rincorsa che passa anche dall’ex Torino, che in questo momento sta vivendo uno dei migliori momenti da quando è arrivato sulle rive dell’Arno nel corso del mercato estivo del 2022. Con la rete realizzata domenica scorsa alla Roma, Mandragora è salito a quota quattro gol stagionali (oltre a quello contro i giallorossi, vanno aggiunti quelli con Genoa, Lecce e Maccabi Haifa), eguagliando il suo personale record raggiunto nella scorsa stagione (CLICCA QUI). Una bella rivincita personale, per un giocatore che quest’anno, specialmente nella prima parte di campionato, non ha avuto il ruolo di primissimo piano che invece aveva avuto lo scorso anno al fianco di Amrabat.

L’ERRORE A PRAGA - “Il peggior momento della mia carriera”, ha dichiarato ai microfoni del media center del Viola Park. Uno di quelli che si supera soltanto con la personalità di chi costruisce il proprio futuro guardando avanti. Mandragora da quel tiro sbagliato ha saputo migliorarsi e completarsi, affinando la propria tecnica e la propria vena realizzativa e vivendolo come un ulteriore motivo per raggiungere nuovamente la finale. D’altra parte i successi del domani si costruiscono sugli errori di ieri.