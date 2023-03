UNA SOSTA PER DUE: LO STOP AIUTA CASTROVILLI E SOTTIL

FirenzeViola.it

La sosta forse non sarà caduta nel momento più adatto per una Fiorentina che stava letteralmente volando sulle ali dell'entusiasmo, riuscendo a districarsi su tutte e tre le competizioni in cui sono in corsa. L'occasione è comunque buona per Italiano per lavorare sul recupero di alcuni profili che non hanno risposto alla chiamata della nazionale. Su tutti senz'altro due calciatori che hanno il marchio Fiorentina addosso, Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil.

Per entrambi il 2023, con tempistiche diverse, ha significato la stessa cosa: assaporare e godersi il tanto atteso momento del rientro in campo dopo i lunghi stop per infortunio. Nel caso del numero 10 è stato un recupero andato nei tempi previsti, con anzi qualche tappa bruciata nel rientrare da un problema severo che ha colpito più di un legamento. Per il 33, invece, discorso diametralmente opposto: i problemi alla schiena di settembre si sono trascinati a lungo, forse troppo, tanto che alla fine il giocatore ha deciso di rompere gli indugi e sottoporsi a un'operazione. Il mese di marzo per lui è stato quello del ritorno in campo, ancora però senza mai un'occasione da titolare.

Normale: dopo essersi visto costretto a rinunciarci a lungo, Italiano non vuole bruciare le tappe proprio adesso, potendo contare anche su un reparto d'attacco piuttosto affollato e che non lo costringe al rischio. Castrovilli, il più avanti tra i due, ha potuto invece tornare a sentire il brivido di leggere il suo nome della distinta degli undici di partenza, nell'andata dell'ottavo di Conference contro il Sivasspor. Primi passi, per entrambi, verso il ritrovamento di un ruolo più centrale e di peso nella Fiorentina.