Una rete di Kean piega la Dea: rivivi gli highlights della vittoria della Fiorentina

Una rete allo scadere del primo tempo di Moise Kean ha fatto esplodere il Franchi e condotto la Fiorentina ad un'altra grande vittoria. Dopo aver piegato la Juventus, la squadra di Palladino abbatte anche l'Atalanta in lotta per lo scudetto, centrando il secondo successo di un certo rilievo consecutivo. Per rivivere le emozioni del pomeriggio, FirenzeViola.it vi ripropone gli highlights del match: