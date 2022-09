UN TREND EUROPEO POSITIVO

È un periodo delicato quello che sta attraversando la Fiorentina. Manca la vittoria dalla partita d’andata del playoff di Conference League col Twente, addirittura dal match con la Cremonese se spostiamo l’attenzione solo sul campionato.

Giovedì in terra turca arriva una sfida che può far pendere l’ago della bilancia da una parte anziché da un’altra per quanto riguarda la prospettiva di classifica finale. I viola, sulla carta i più forti del girone, hanno già commesso un passo falso pareggiando in casa col modesto RFS Riga, perdendo subito terreno nei confronti dello stesso Istanbul Basaksehir che ha schiantato per 4-0 gli Hearts.

Sono quindi parecchi i motivi per cui invocare una vittoria nella seconda giornata del girone, oltre che in termini di classifica: ritrovare certezze, produzione di gol, alzare il morale di un ambiente che necessita di una ventata di positività. Di certo, proprio quest’ultima può derivare dando uno sguardo alle ultime trasferte europee della Fiorentina: i viola sono tornati in Europa quest’anno dopo 6 stagioni, quando vivevano un’era di presenza fissa in Europa League, disputata per quattro stagioni consecutive (anche in quel caso dopo diverse annate di assenza).

Tornando al discorso iniziale, le uscite esterne della squadra viola dal suo ritorno in Europa (stagione 2013/14) sono state in tutto 22, dalle quali sono maturate appena due sconfitte, l’ultima di queste in casa del Tottenham nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2015/16. L'altra risale addirittura alla celebre (in negativo) semifinale col Siviglia nell’edizione precedente della medesima coppa. Quest'anno, dopo 2016 giorni dall’ultima volta (era Borussia Mönchengladbach-Fiorentina finita 0-1), l’unica trasferta europea è stata una nota lieta, poiché ha dato ai gigliati l’accesso ufficiale alla Conference League, pareggiando per 0-0 a Enschede contro il Twente. Un trend che quindi lascia ben sperare in vista della trasferta di Istanbul, dove gli uomini di Italiano si giocano una bella fetta di possibilità per chiudere al primo posto il girone di Conference League.