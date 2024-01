UN RAYITO PER LA VIOLA: ALLA SCOPERTA DI BRIAN RODRIGUEZ

© foto di pietro.lazzerini

Il passaporto è di quelli importanti: luogo di provenienza Uruguay, precisamente Tranqueras, cittadina da 7mila abitanti nel nord del paese, famosa per essere la capitale sudamericana dell’anguria (o cocomero che dir si voglia). Il percorso è un po’ incidentato, con una partenza fragorosa tra Nazionale uruguagia e Penarol e poi un paio di annate poco felici tra Los Angeles e Spagna .

Adesso però, a tre anni dalla toccata e fuga in Segunda Division spagnola con l'Almeria, conclusa dopo sei mesi con 16 presenze, zero reti e una lite furiosa con l'ex Roma Sadiq, Brian Rodriguez è pronto davvero al salto oltre Oceano. A ventiquattro anni el Rayito (il lampo, soprannome affibiatogli per le accelerazioni fragorose di cui è capace) si sta per abbattere sul campionato italiano. Lo fa arrivando dal Club de America, con cui qualche mese fa ha vinto il torneo di Apertura messicano, festeggiando però da casa per via della lesione del legamento collaterale patita i primi di ottobre. El Rayito è però tornato in campo una manciata di giorni fa nella vittoria casalinga contro il Queretaro. Lo ha fatto prendendosi la standing ovation dell’Atzeca, non un palcoscenico da operetta, dove nelle ultime due stagioni si è ricostruito una buona credibilità tanto da diventare uno degli idoli della torcida messicana, che nelle ultime ore si sta spendendo in una campagna social per chiedere al proprio numero sette di rimanere al Club.

Stessa cosa stanno facendo anche i compagni, che negli ultimi video postati su Instagram pregano l’uruguaiano di rimanere in Messico. Ma il classe 2000 ha già preso la sua decisione, così come confermato dal proprio agente, Edgardo Lasalvia, che ha trovato la quadratura della trattativa con la Fiorentina. Contratto da quattro anni con opzione per il quinto, al Club America dovrebbero andare circa 7 milioni, circa un milione in più rispetto a quanto era stato pagato al LAFC. Salvo sorprese dell’ultima ora, Italiano avrà a disposizione un’altra saetta per il suo attacco: el Raiyto arriva in Italia carico di buone speranze ma anche parecchie incognite, sia dal punto di vista fisico (per lo stop di oltre due mesi appena superato) che dal punto di vista tattico (se sia trequartista, esterno o seconda punta ancora non è dato saperlo). C’è anche poi l’incognita caratteriale: perché prima di essere el Rayito, Rodriguez era soprannominato la Locura (“pazzia”), per il suo stile esuberante dentro e fuori dal campo che gli ha creato non pochi problemi, soprattutto a Los Angeles, dove è stato messo fuori squadra per quattro partite a causa del suo comportamento sopra le righe.

Dopo il salto fallito con l’Almeria però, Rodriguez arriverà in Italia con un’altra consapevolezza: quella di essere probabilmente all’ultima chiamata dall'Europa. Sono lontani ormai i tempi dell'esordio a diciotto anni con la storica maglia del Penarol, del premio di miglior giovane del campionato uruguayano (2018) e della chiamata in Nazionale con Washington Tabarez. L'ex bimbo prodigio che proviene dalla città dei cocomeri adesso è un uomo e sembra finalmente pronto al salto nel calcio che conta.