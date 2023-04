UN GOL CHE MANCA DA QUASI DUE MESI, ORA BARAK VUOLE TORNARE AD INCIDERE

FirenzeViola.it

Questa sera alle ore 18 la Fiorentina affronterà la Sampdoria, ultima in classifica e con le speranze salvezza che diminuiscono di giornata in giornata. La squadra Viola invece, dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, torna a giocare in campionato dove al momento occupa la decima posizione, ben lontana dalle zone europee. Le coppe dunque, a questo punto della stagione, rappresentano una corsia preferenziale per arrivare in Europa e Italiano con tante gare in pochi giorni dovrebbe fare qualche cambio e dare minuti a chi ha giocato meno come Jovic, Terzic o Ranieri.

Un altro giocatore che a differenza dei sopra citati ha giocato di più, ma che ultimamente ha alternato prestazioni sufficienti ad altre anonime è Antonin Barak. Il centrocampista ceco contro il Monza non ha lasciato il segno e se andiamo a vedere nello specifico l’ultimo gol segnato è stato quello dell’1-0 interno contro il Sivasspor, lo scorso 9 marzo. Troppo tempo senza incidere in termini statistici, ma quella di oggi potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a segnare, anche se dovesse partire dalla panchina. L’ex Verona, tra l’altro, ha deciso proprio la sfida di Coppa Italia contro i blucerchiati e ha di fatto aperto la strada verso la finale di Roma.

Dati alla mano sono 40 le partite stagionali per Barak con la maglia viola, le reti 7 (di cui 4 in Conference) e un solo assist. Adesso il ceco vuole tornare protagonista e prendersi in mano il centrocampo con la sua qualità.