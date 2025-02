Un 4,5 e un 4: le pagelle di Firenzeviola.it per Beltran e Palladino

vedi letture

Fioccano le insufficienze nelle pagelle di Firenzeviola.it ai giocatori della Fiorentina. Gli unici a raggiungere la sufficienza sono De Gea e Ranieri, con Folorunsho che con la lotta riesce ad arrivare al 6-. Chi si è preso il voto più basso dei calciatori è stato Lucas Beltran, con questa motivazione: "Avvia la prima azione degna di nota recuperando un buon pallone davanti all’area di rigore del Verona. In tutto il resto della partita è un fantasma, incluso il finale di gara giocato da prima punta. Invisibile, 4,5".

Non va certo meglio a Raffaele Palladino che ne esce con un 4 in pagella: "Risparmia Fagioli confermando il duo Mandragora e Cataldi visto contro il Como, dietro a Kean c’è Beltran mentre Zaniolo e Folorunsho giocano più larghi, in difesa resta fuori Pongracic a favore del rientrante Comuzzo. La sua squadra mantiene l’iniziativa ma senza una manovra convincente e all’intervallo lo 0-0 è lo specchio di una Fiorentina che non va oltre il lancio lungo per Kean. Dopo l’intervallo si prosegue con lo stesso spartito. Al ventesimo entrano Richardson e Fagioli per Mandragora e l’infortunato Kean, poi escono Ranieri e Folorunsho lasciando spazio a Pablo Marì e Ndour, infine tocca anche a Caprini che diventa sfortunato protagonista del gol del Verona. La sconfitta arriva nel recupero ma è ampiamente meritata e le sue responsabilità sono sempre più evidenti, 4".