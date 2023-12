UECL, Chi ha fatto fatica e qualche gigante scomodo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A differenza dell’anno scorso, la Fiorentina ha vinto il proprio girone di Conference League e salterà i playoff, balzando direttamente agli ottavi di finale, in cui avrà il vantaggio di giocare il match di ritorno al Franchi come tutte le altre prime classificate. L'avversaria verrà fuori dal sorteggio di febbraio e sarà una delle vincitrici dei già citati playoff, tra le seconde dei gironi di Conference le terze dei raggruppamenti di Europa League.

A bocce ferme - mancando un paio di mesi alle gare degli spareggi - è tempo di tirare i primi bilanci del torneo. Già la fase a gironi ha depennato qualche squadra che ai nastri di partenza partiva tra le più insidiose (LEGGI QUI), ma anche tra chi ha passato il turno c’è stato qualcuno che ha fatto fatica. Ad esempio il Gent, uscito ai quarti della scorsa Conference, ha chiuso al secondo posto un girone che sulla carta avrebbe dovuto vincere. Oppure la Dinamo Zagabria - che a proposito di viola avrebbe messo nel mirino Brekalo -, scesa ad agosto dai preliminari di Europa League e anch’essa seconda nel proprio girone con ben 3 sconfitte su 6 gare. Per non parlare dell’Eintracht, etichettato ad inizio Conference come una delle favorite, ha concluso il girone secondo con lo stesso percorso della sopra citata Dinamo. E ancora il Fenerbahce, altra data per favorita, è giunto primo nel proprio raggruppamento solo per differenza reti.

A ciò si aggiunge qualche gigante scomodo, sceso dall’Europa League e poco avvezzo a giocare in Conference. Viene in mente l’Ajax, non proprio nella sua stagione di massimo splendore... tra cambi in panchina, in dirigenza, aver toccato anche l’ultimo posto in classifica ed essere uscito in Coppa d’Olanda contro una squadra di quarta serie. È “retrocesso” anche il Betis Siviglia (dell’ex viola Pezzella), che balena tra il quinto e l’ottavo posto in Liga; poi l’Olympiacos, terzo in Grecia; e l’Union Saint-Gilloise, dal nome non altisonante ma giunto fino ai quarti dell’ultima Europa League.

Tanta carne al fuoco per un turno, quello dei playoff, da cui ogni squadra vincitrice andrà ad accoppiarsi agli ottavi con Fiorentina, Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, PAOK Salonicco e Fenerbahce.