TRENTA PUNTI IN 4 MESI: CIÒ CHE MANCA PER L'OBIETTIVO FINALE

Dopo un gennaio da dimenticare, archiviato tristemente senza neanche una vittoria in campionato, da febbraio la Fiorentina cerca di riprendere la marcia europea ultimamente zoppicante, per inseguire quel traguardo che la società si era prefissato ad inizio anno - poi più volte ribadito ufficialmente da tecnico e dirigenza -: migliorare la classifica degli ultimi due anni. Vale a dire, Europa League.

A prescindere dai discorsi che riecheggiano sulla rosa e sul mercato, le scorse stagioni di Serie A sanciscono che centrare il quinto o sesto posto finale significa chiudere il campionato con almeno 63/64 punti, la quota più bassa con cui negli ultimi anni è stata conquistata la seconda coppa europea - altre volte ne sono occorsi anche di più, fino a 68/70 -. Oggi, con 22 gare alle spalle, la Fiorentina annovera 34 punti in cascina, 33 fatturati nel girone d’andata. Sarà necessario quindi, per la squadra di Italiano, ripetere almeno il ruolino di marcia tenuto nelle prime 19 giornate. E per far ciò urge invertire il trend di inizio 2024, partito come peggio non poteva con un pareggio e due sconfitte (più la gara di Bologna da recuperare).

Necessario sarà il fattore Franchi, trainante nelle ultime due stagioni per la corsa all’Europa, in particolar modo il primo anno di Italiano, quando le gare casalinghe fruttarono addirittura 41 punti. Nel girone d’andata, fra le mura amiche la Fiorentina ha raccolto 19 punti in 9 gare, una buona media per puntare alla quinta/sesta piazza finale da dover però - almeno - replicare nel girone di ritorno, partito ad ora con un pareggio e un ko.

Altrimenti, per restare quantomeno in Conference League, occorre terminare l’anno - stando bassi - con almeno 60 punti, considerando che la terza coppa europea è stata conquistata in questi anni sempre con 62 (lo scorso anno era arrivata settima la Juventus con la penalizzazione, poi esclusa con ripescaggio della Fiorentina, ottava a 56 punti).