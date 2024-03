FirenzeViola.it

Occasioni e treni da non perdere. Archiviato il primo round della Conference torna il campionato, con una gara molto difficile, quella contro la Roma rilanciata dal "Normal One" Daniele De Rossi che ha saputo rasserenare la squadra giallorossa e farne una squadra che gioca bene a calcio trascinata dai suoi fuoriclasse davanti senza bisogno di buttarla in guerra (o caciara per meglio dire) tutte le volte come faceva lo "Special One" Mourinho.

Ma a maggior ragione per i viola il gioco, contro un’avversaria consapevole della sua forza, ora si fa duro perché per la Fiorentina è il momento di dimostrare di essere all’altezza della situazione se vuole ancora pensare in grande. Perché il calendario prima della sosta per le nazionali offre due occasioni uniche, due treni imperdibili per l’Europa, le partite appunto con la Roma e quella con l’Atalanta a Bergamo. Due scontri diretti per rosicchiare punti importanti alle squadre davanti, cercando la rimonta con la corsa proprio sulle dirette rivali.

Due gare insomma, nonostante il cammino sia ancora lungo, crocevia del campionato per acciuffare almeno l’Europa League se non sognare di nuovo in grande. Perché se la Conference (che giovedì offrirà la possibilità di volare ai quarti) e la Coppa Italia sono le strade preferite, come da interviste anche del tecnico, per portare un trofeo e centrare di conseguenza almeno l’Europa League, l’all in sulle due competizioni tralasciando il campionato già ora sarebbe un errore madornale anche perché pensare ad altre due finali consecutivamente - dopo c’erano voluti 60 anni per ottenerle- è rischioso. A proposito, intanto in finale di Coppa ci sono le donne viola e già questo è un bel traguardo (bravo Sebastian De La Fuente e la dirigenza, oltre alle ragazze). Per la Fiorentina maschile invece un passo alla volta partendo da questa importante e affascinante sfida con la Roma.