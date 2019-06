EX VIOLA MUTU, FIERO DI ESSER STATO IL MIGLIOR MARCATORE ERA DV Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, ha affidato al suo profilo Instagram ufficiale il commento al cambio di proprietà della Fiorentina da Della Valle a Commisso. Questo ciò che ha scritto nel post riportato qui sotto: "Oggi, dopo 17 anni, la... Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, ha affidato al suo profilo Instagram ufficiale il commento al cambio di proprietà della Fiorentina da Della Valle a Commisso. Questo ciò che ha scritto nel post riportato qui sotto: "Oggi, dopo 17 anni, la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi