TRA SUGGESTIONE E REALTÀ

Nel tardo pomeriggio Sky Sport ha rilanciato la notizia di un sondaggio da parte della Fiorentina per Nicolò Zaniolo, specificando che la Viola è stata la prima società ad informarsi per capire se fosse fattibile riportare l'ex Roma in Italia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la notizia, da un lato, trova conferme anche se chiaramente siamo solo alla fase dei sondaggi e che ad ora si parli principalmente di una suggestione di mercato. In ogni caso la cifra richiesta dal Galatasaray non sarà senz'altro bassa se consideriamo che il classe '99 ha una clausola rescissoria di 35 milioni e che si è trasferito in Turchia solo pochi mesi fa. Dettagli che, inevitabilmente, ad oggi fanno registrare in casa Fiorentina una certa cautela sulla possibilità che l'operazione vada effettivamente in porto.

Da sottolineare che sul giocatore è anche da registrare da tempo l'interesse della Juventus, che è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche dopo il sempre più certo addio di Rabiot e dopo l'addio di Di Maria.

In ogni caso il messaggio che la Fiorentina sta lanciando attraverso il calciomercato è chiaro: la priorità è intervenire sul reparto offensivo. Zaniolo è infatti l'ultimo nome del mercato viola dopo Berardi, Orsolini, Ngonge e Lukebakio. E se questi aggiungiamo i nomi di Arnautovic e Retegui è ben evidente come la prossima stagione la Fiorentina e in particolare Italiano vogliano aumentare il numero di gol segnati. Questo ancor prima di trovare un nuovo centrocampista, visto che tanto dipenderà dalla cifra che la Viola riuscirà a ricavare dalla cessione di Sofyan Amrabat.