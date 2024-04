TRA JUVE E PLZEN: ALLO STADIUM ULTIMO TRENO PER DARE UN SENSO AL CAMPIONATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se fossimo in un videogioco, domenica allo Stadium la Fiorentina si giocherebbe l'ultima vita rimasta in campionato. O più canonicamente potremmo parlare di ultima spiaggia. Il concetto resta quello: contro una Juventus dall'andamento disastroso in campionato, la banda di Vincenzo Italiano deve fare punti per continuare a sperare nell'Europa, tramite Serie A. Da Torino passa l'ultimo treno, per saltarci sopra e non rendere inutile l'appendice finale di campionato la Viola è chiamata però a un'impresa che è riuscita solo 2 volte in 13 anni.

PERICOLO CLASSIFICA - Scendendo in campo domenica sera, con otto gare che saranno già state disputate, la Fiorentina avrà il vantaggio di sapere già il risultato delle altre competitor per i posti che valgono l'Europa e, soprattutto, conoscerà il finale del derby di Roma che in questo senso promette di dare un indirizzo netto alla bagarre per le prime sette-otto posizioni. Il rovescio della medaglia è però sinistro, anzi "destro": col Monza impegnato domenica pomeriggio contro un Napoli in modalità quasi balneare, in caso di vittoria della squadra di Palladino la Fiorentina si troverebbe per la prima volta in stagione nella parte destra della classifica e probabilmente tagliata fuori dai giochi.

ALL-IN COPPE - Dall'incrocio coi bianconeri passano i destini di un campionato che rischia di non aver più niente da dire a inizio aprile: un pericolo anche per le altre competizioni, su cui Italiano ha deciso di puntare con forza. A dimostrazione di questo cambio di priorità potrebbero arrivare altre scelte ponderate del tecnico di Karlsruhe. In quarantotto ore Italiano dovrà decidere se Plzen val bene Torino e se far quindi riposare alcuni interpreti chiave apparsi col fiato corto (Nico, Beltran e Belotti su tutti) per conservarli in vista dell'andata dei quarti di Conference in programma giovedì prossimo col Viktoria Plzen. In mezzo tra la sbornia di Coppa Italia con l'Atalanta e il viaggio in Repubblica Ceca c'è però una sfida che, per definizione, non può essere snobbata e un campionato a cui rimanere aggrappati.