TRA I RISCHI DI UNA DOLOROSA TRANSIZIONE E LA SPERANZA PASQUALE

A tirare fuori l’espressione in chiave Fiorentina fu Diego Della Valle che, per mettere le mani avanti sul salto di qualità nelle ambizioni e quindi negli investimenti della proprietà chiestogli dai più, disse che senza la possibilità di costruire il nuovo stadio, o meglio ancora la famigerata ‘Cittadella viola’, una colata di cemento a fini commerciali, la squadra viola avrebbe potuto solo vivacchiare, ma non certo sognare grandi obiettivi. Insomma se non guadagno di lì, non posso spendere di là. Una filastrocca che eravamo destinati a sentirci ripetere, malgrado il successore dei Della Valle fosse un imprenditore di gran lunga più ricco dei marchigiani. Vivere alla meglio: un’immagine che sembri cozzare con lo status di miliardario, qual è quello di Della Valle e, in termini persino maggiori, di Commisso. Eppure la prospettiva di qui alle prossime stagioni per il club viola sarà probabilmente così sintetizzabile: andare avanti, rinunziando a sogni ed illusioni.

Infatti quella che la Fiorentina ha dinanzi, specie dopo la morte prematura died il grande dolore che ha causato nella famiglia e in Rocco Commisso, è una fase di transizione che è augurabile sia meno lunga e meno dolorosa possibile per la Fiorentina. Questo già a cominciare dalla scelta a breve delma un tecnico che accetti le decisioni della società senza polemizzare troppo, per allestire una squadra buona a gravitare tra l’ottavo e il decimo posto. I segnali di questo periodo modesto ci sono già tutti, anche nei discorsi che si sentono in giro tra tifosi e addetti ai lavori. In tal senso va la versione disperante che già c’è chi spande a piene mani dell’insostituibilità di Joe Barone. Viceversa noi scrivevamo già ben prima che morisse prematuramente che andava avvicendato al più presto.per il dolore causato dalla sua perdita in famigliari ed amici veri (non i troppi spuntati postumi). Pensavamo, scrivevamo e dicevamo e pensiamo e scriviamo ora che andasse sostituito con un dg di provatissima esperienza calcistica alla Sartori o alla Corvino o come tanti altri professionisti più giovani del calcio italiano ed europeo.Il fatto è che Rocco Commisso bisognerebbe avesse a cuore il bene della squadra, che non può prescindere dai grandi sogni. Altrimenti meglio lasciare.così come non mancavano al tempo del vivacchiare dei Della Valle, malgrado i tanti più realisti del re si aggirassero in città in dicendo esasperati: ‘ma chi la compra? Chi la compra? Comprala te’. Poi si scoprì che il mondo è grande e quello finanziario lo è ancora di più. Infine, dopo questa analisi poco ottimistica, pensiamo che con la Santa Pasqua appena passata non è possibile non chiudere con una parola di speranza e resurrezione., immagine dipinta dal grande musicista Franco Battiato e che potrebbe tradursi nella gloria delle coppe, che aprirebbero a un’Europa diversa oltre che a un meritato momento più o meno lungo di euforia collettiva.