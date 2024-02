TOUR DE FORCE IN VISTA: 41 GIORNI DI FUOCO TRA SCONTRI DIRETTI E SOGNI DI COPPA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A partire dalla gara di lunedì sera contro la Lazio inizierà un vero e proprio tour de force per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Saranno 41 giorni di fuoco nei quali la squadra viola disputerà la bellezza di 9 partite e sarà impegnata in tutte e tre le competizioni. Un ciclo di ferro formato da due blocchi di partite, con nel mezzo la pausa delle Nazionali, dove la Fiorentina sarà impegnata in 6 gare consecutive e, in seguito allo stop, tre big match, uno più difficile dell'altro. Nel momento più complicato della stagione la squadra viola si trova costretta ad affrontare un periodo cairco di impegni e partite decisive, probabilmente il più tosto della stagione.

Se si mette in conto anche la sfida con i granata, reduci da 6 risultati utili consecutivi e a solo due lunghezze di distanza in classifica, la Fiorentina si troverà di fronte 4 scontri diretti e due big match in campionato, gli ottavi di finale di Conference League e il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Andando in ordine, dopo Lazio e Torino, torneranno le notti europee. In attesa di capire chi sarà l'avversario dei gigliati, con il sorteggio in programma tra tre giorni (una volta terminati gli spareggi), l'andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo.

Nel mezzo non ci sarà tempo per riposare perché la Fiorentina ospiterà tra le mure amiche del Franchi la Roma, il 10 marzo. Dopo 7 giorni arriva l'ennesimo scontro con la diretta concorrente Atalanta e, dopo la pausa per le Nazionali, toccherà in ordine al Milan e poi alla Juventus. Tra questi due big match andrà in scena il primo atto della doppia sfida con Gasperini che vale la finale di Coppa Italia. Il tutto in 41 giorni, forse i più decisivi e importanti della stagione.

26/02/2024 - Fiorentina-Lazio

02/03/2024 - Torino-Fiorentina

07/03/2024 - Conference League ottavi di finale andata

10/03/2024 - Fiorentina-Roma

14/03/2023 - Conference League ottavi di finale ritorno

17/03/2024 - Atalanta-Fiorentina

Pausa Nazionali

30/03/2024 - Fiorentina-Milan

03/04/2024 - Fiorentina-Atalanta (semifinale di andata di Coppa Italia)

07/04/2024 - Juventus-Fiorentina