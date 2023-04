TOTOFORMAZIONE, TANTI DUBBI SUGLI ESTERNI. BALLOTTAGGIO BONAVENTURA-BARAK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida di questa sera tra la Fiorentina e l'Atalanta. Mister Vincenzo Italiano, in vista della gara con i bergamaschi, ha ancora qualche dubbio di formazione. In porta ci sarà Terracciano, mentre in difesa dovrebbero agire Dodo, Quarta, Igor e Biraghi, anche se qualche quotidiano propone Terzic. A centrocampo, visto l'infortunio di Amrabat, sono tutti d'accordo: mediana tutta italiana con Mandragora e Castrovilli. Sulla trequarti resta vivo il ballottaggio Barak-Bonaventura, con il primo in vantaggio sul secondo. Tanti dubbi sugli esterni, reparto su cui si dividono maggiormente i giornali. In attacco, invece, quasi tutti propongono Cabral, tranne Repubblica che punta su Jovic.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Nico Gonzalez; Cabral.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Nico Gonzalez; Cabral.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.