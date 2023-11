TOTOFORMAZIONE, TANTI DUBBI PER DIFESA E MEDIANA. CHRISTENSEN E NZOLA (QUASI) LE UNICHE CERTEZZE

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tantissimi dubbi sulle scelte che Vincenzo Italiano farà nel tardo pomeriggio per il match tra Cucaricki e Fiorentina, prima giornata del girone di ritorno di Conference League. Secondo i principali quotidiani sportivi nazionali e locali soltanto quattro - Christensen, Milenkovic, Maxime Lopez e Nzola - dovrebbero essere certi del posto, mentre nelle altre posizioni del campo il ballottaggio resta aperto, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo per l’altro centrocampista da affiancare al regista francese. Se in porta appare certo il ritorno dal primo minuto di Oliver Christensen, i maggiori dubbi riguardano la difesa. Per la corsia di destra Pierozzi è in leggero vantaggio su Comuzzo che potrebbe comunque prendere parte al match dal primo minuto venendo schierato da difensore centrale. Il ballottaggio in questo caso è con Mina e Ranieri, con quest’ultimo che potrebbe anche scalare terzino sinistro e far riposare Biraghi. Milenkovic sarà l’altro titolare. Nella mediana, come detto, è ballottaggio serrato tra Duncan - in panchina per tutti i 90 minuti contro la Juventus - e Mandragora per un posto a fianco di Maxime Lopez. Leggermente meno dubbi sulla trequarti, dove per la maggior parte dei quotidiani agiranno Ikone, Barak (ma occhio a Bonaventura) e Brekalo. Davanti, infine, l’altra grande certezza rappresentata da Nzola, visto che Beltran è rimasto a Firenze per infortunio.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Cucaricki, in programma questa sera alle 18:45:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Christensen; Comuzzo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Comuzzo, Ranieri; M. Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Nzola.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Christensen; Comuzzo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Sottil; Nzola.

LA NAZIONE (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Mina, Ranieri; M. Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Nzola.

REPUBBLICA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

CORRIERE FIORENTINO (4-2-3-1): Christensen; Comuzzo, Milenkovic, Mina, Biraghi; M. Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Nzola.

FIRENZEVIOLA.IT (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Comuzzo, Ranieri; Maxime Lopez, Mandragora; Ikonè, Barak, Brekalo; Nzola.