TOTOFORMAZIONE, NICO E SOTTIL TITOLARI. DAVANTI TENTAZIONE BELOTTI MA TOCCHERÀ A BELTRAN

Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Fiorentina torna in campo questa sera allo stadio Via del Mare contro il Lecce. Tra infortuni e assenze per squalifica, pochi sono i dubbi di formazione di Vincenzo Italiano che dovrebbe dare continuità all'ormai consolidato 4-2-3-1(solo il Corriere Fiorentino ipotizza un cambio modulo verso il 4-3-1-2 a causa delle tante assenze sulle ali). Davanti a Terracciano ci saranno Milenkovic e uno tra Ranieri, che parte favorito, e Martinez Quarta centrali, con Kayode e Biraghi sulle corsie esterne rispettivamente di destra e sinistra. A centrocampo pochi dubbi con Maxime Lopez, che prenderà il posto di Arthur in cabina di regia, affiancato da Duncan. Scelte obbligate sugli esterni con i rientranti Nico Gonzalez e Sottil mentre nessuna incertezza sull'impiego di Bonaventura come trequartista. Da centravanti dovrebbe agire Beltran anche se, secondo alcuni quotidiani oggi in edicola, non sarebbe da escludere la possibilità che Italiano si affidi fin da subito a Belotti. Nel caso in cui, come riportato dal Corriere Fiorentino, Sottil e Nico non dovessero farcela spazio a Mandragora a centrocampo con Bonaventura alle spalle della coppia Belotti-Beltran.

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

Corriere Fiorentino (4-3-1-2):Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan, Mandragora; Bonaventura; Belotti, Beltran

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

La Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran