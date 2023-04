TOTOFORMAZIONE, JOVIC IN VANTAGGIO SU CABRAL. TANTI REBUS SULLE FASCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Manca sempre meno alla sfida di questa sera contro il Lech Poznan e Italiano ha ancora diversi dubbi di formazione. In porta spazio a Terracciano. In difesa la coppia centrale dovrebbe essere composta da Quarta, o Ranieri, ed Igor. Sugli esterni è ipotizzabile un turno di riposo per Dodò con Venuti che potrebbe ritrovare una maglia da titolare. La fascia sinistra sarà di capitan Biraghi. La linea mediana resta orfana di Amrabat, ma non dovrebbe subire scossoni. Castrovilli e Mandragora stanno aumentando l’intesa e meritano continuità. In attacco le assenze di Brekalo ed Ikoné riducono le possibilità di scelta. A destra Gonzalez sembra destinato ad un impegno extra che Italiano gli avrebbe volentieri risparmiato. A sinistra sfida serrata tra Sottil e Saponara, con il primo che sembra in leggero vantaggio. La maglia del trequartista dovrebbe toccare a Bonaventura, così come quella del centravanti potrebbe finire stavolta sulle spalle di Jovic, anche lui in leggero vantaggio rispetto al brasiliano Cabral.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Terzic, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Cabral.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Terzic, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Terzic, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Jovic.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara, Cabral.